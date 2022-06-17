«Чудово розумію»: Малиновський «виправдав» мовчання одноклубника з росії

Півзахисник «Аталанти» та збірної України Руслан Малиновський, який не пробився із «жовто-синіми» на ЧС-2022 у Катарі, провів благодійний вечір в італійському Бергамо.

Футболіст разом із дружиною Роксаною стали організаторами вечері, на яку було запрошено впливових осіб міста. Руслан виставив на загальний огляд футболки з підписами як його партнерів по збірній України, так і клубів топ-чемпіонатів із автографами світових зірок — таких як Бернарду Сілва, Де Брюйне, Рішарлісон, Пікфорд та інших.

«Я пишаюся своїм народом, я пам'ятаю, яким було життя двадцять років тому, коли батькам доводилося працювати на двох роботах, щоб прогодувати сім'ю. У Бергамо я знайшов так багато відкритих людей із великим серцем, багато фанатів підходили до мене, щоб запитати мене, як вони можуть допомогти моєму народу. Мій партнер по „Аталанті“ Олексій Миранчук теж проти війни. Можу сказати від його імені, адже добре знаю, що в Росії будь-кому, хто висловлює думку, що суперечить політиці країни-агресора, загрожує до тридцяти років ув'язнення», — наводить слова Малиновського видання Bergamo&Sport.

Також заступник мера Бергамо Серджіо Ганді, який був присутній на заході, зазначив, що місто на півночі Апеннінського півострова вирішило стати побратимом української Бучі.

Додамо, що в рамках заходу сім'ї Малиновських та їхньому благодійному фонду вдалося зібрати значну суму — 42 171 євро, що підуть на допомогу дітям Маріуполя, які втратили своїх батьків.

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