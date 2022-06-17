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Україна

Україна запроваджує візовий режим з росією: названо дату

16:39 17 червня 2022
Паспорт рф

Президент України Володимир Зеленський, який під час нещодавньої зустрічі з журналістами назвав «непоганою ідеєю» скасування безвізового режиму з росією, повідомив введення віз для громадян країни-агресора.

«У рамках протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету та територіальній цілісності нашої держави, запропонував Кабінету міністрів опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України. І сьогодні Кабмін має ухвалити це важливе рішення — постанову «Про припинення дії Угоди між урядом України та урядом російської федерації про безвізові поїздки громадян України та російської федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з російською федерацією», — повідомив він.

Трохи пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що відповідне рішення прийнято: «Щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим. Росіяни не зможуть потрапити до України без отримання візи. Рішення набирає чинності з 1 липня цього року».

Нагадаємо, що 17 червня було ухвалено ще одне важливе рішення — Єврокомісія рекомендувала надати Україні статусу кандидата в ЄС.

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