СБУ викрила російських бойовиків, які вступили до тероборони Києва (фото)

Співробітники СБУ, яка нещодавно викрила шахрайську схему «Ваш родич у полоні», в ході спецоперації в Києві знешкодили організоване злочинне угруповання, яке діяло під прикриттям добровольчого формування.

Як повідомляють в українській спецслужбі, до складу банди входило п'ять осіб різної національності, діяльністю яких с території росії керував уродженець Дагестану, підконтрольний представникам російських спецслужб.

«Для маскування злочинної діяльності учасники банди влаштувались до лав добровольчого батальйону одного з районів столиці. Використовуючи документи підставних осіб, вони отримали в підрозділі автоматичну зброю, яку згодом переховували за місцями проживання», — повідомили в СБУ та додали, що під час обшуку у зловмисників вилучили, зокрема, 29 автоматів Калашникова, 1,2 кг вибухівки, бойові гранати, гранатомет, кулемет РПК, пістолети ТТ і Glock-17, більше тисячі набоїв різного калібру.

Фото СБУ

Фото СБУ

Фото СБУ

За даними слідства, викрадену зброю зловмисники планували використовувати для дестабілізації обстановки в регіоні.

А під час іншої операції українська спецслужба виявила та затримала 19 ворожих агентів — у Києві, Харкові, Одесі, Запоріжжі, а також у Дніпропетровській і Вінницькій областях. Затримані коригували ракетні обстріли українських міст і розвідували позиції підрозділів ЗСУ, а також збирали інформацію щодо місць утримання російських полонених.

Також агенти займалися підбором даних про учасників національного спротиву, які підпільно протидіють загарбникам на тимчасово окупованих територіях півдня України.

«За даними слідства, ворожою групою керував агент фсб, який перебував в одному з районів Херсонщини. Одержані від інформаторів розвіддані він передав представникам російських спецслужб, серед яких — радник так званого „голови Криму“ аксьонова», — повідомляють в СБУ та додають, що агентурна мережа була сформована двома кадровими співробітниками фсб.

Передачу інформації агенти здійснювали через «зв'язкових», які знаходились на тимчасово окупованій території Херсонської області. Серед переданих даних, зокрема, електронні карти з локаціями місць масового перебування людей, об’єктів критичної інфраструктури та українських військових підрозділів.

Зловмисникам загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, що нещодавно правоохоронці оголосили у розшук Халіда Мусаєва, голову Федерації боксу Одеської області. 56-річного уродженця росії звинувачують у зазіханні на територіальну цілісність України та створення злочинної організації, яка вчиняла вбивства на замовлення, займалася вимаганням грошей, контрабандою зброї та боєприпасів, а також збутом наркотиків.

Фото СБУ

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