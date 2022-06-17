В Криму засудили активістів, які «провели декомунізацію» пам’ятника Кірову

Троє жителів Криму отримали вирок суду за те, що восени 2021 року розмалювали маркерами та прив'язали шину на пам'ятник організатору масових репресій, комуністичному діячу Сергію Кірову в Євпаторії. Про це повідомляє видання QIRIM.News. За вандалізм кримчани отримали терміни від 6 місяців до одного року.

Додамо, що Сергій Кіров — російський радянський державний і політичний діяч, 1-й секретар Ленінградського міського комітету ВКП (б), організатор масових репресій. 1 грудня 1934 року в Ленінграді у Смольному інституті його вбили пострілом в голову. Офіційна версія — він став жертвою «контрреволюційної діяльності антирадянських елементів».

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», політв’язень Кремля, фрілансер «Радіо Свобода» Владислав Єсипенко, якого окупаційний суд Семфірополя засудив до шести років колонії загального режиму, став лауреатом американского ПЕН-клубу. Нагороду родині політв’язня вручив актор Майкл Дуглас.

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