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Спорт

Історичне досягнення: українська спортсменка стала найкращою у світі (відео)

9:08 18 червня 2022
Анастасія Курашвілі

Українка Анастасія Курашвілі здобула «золото» на чемпіонаті світу з аеробіки, що проходить у португальському Гімарайнші.

Наша співвітчизниця стала найкращою в індивідуальних вправах. Набравши 20,950 балів, 18-річна сумчанка у підсумковому протоколі випередила Айше Онбаші з Туреччини (20,350) та фінку Неа Ківелу (20,050), піднявшись на верхній щабель п'єдесталу.

Ця нагорода є історичною для нашої країни, оскільки раніше представниці України не завойовували золоті нагороди на світових першостях з аеробіки.

Ще одну медаль, «срібло», здобули наші дівчата в командних змаганнях з аеростепу. У фіналі українки, набравши 16,900 балів, лише на 0,050 очка випередили суперниць із Угорщини, поступившись тільки команді Південної Кореї (17,750).

Відеоогляд виступів Анастасії Курашвілі та команди України

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українка Ганна Рикун зі світовим рекордом стала найсильнішою на планеті у пауерліфтингу.

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