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Спорт

Експартнер Шевченка по «Челсі» закрутив роман із красунею, на 24 роки молодшою за нього

11:34 18 червня 2022
Міхаель Баллак

Колишній футболіст «Баварії», «Челсі» та збірної Німеччини 45-річний Міхаель Баллак, який втратив середнього сина внаслідок аварії, вирішив поринути у всі тяжкі та зав'язав стосунки зі спекотною красунею.

Кохану експартнера Андрія Шевченка по лондонському клубу звуть Софія Шнайдерхан, і парочку не бентежить значна різниця у віці — дівчині-моделі лише 21 рік. Софія була подругою загиблого Еміліо Баллака, і після трагедії дуже підтримала Міхаеля.

Закоханих уже не вперше бачать разом. Як повідомляє Daily Mail, раніше їх помічали в одному з модних районів Берліна, а цього разу Міхаель та Софія прийшли разом на ярмарок сучасного мистецтва Art Basel. Парочка, нікого не соромлячись, цілувалася на публіці, цим лише підтвердивши припущення про роман.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що скандальний Маріо Балотеллі зустрічається з красунею-офіціанткою.

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