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Суспільство та люди

Втратив родину та отримав 6 куль у тіло: евакуйований на вертольоті з Маріуполя «азовець» розповів про захист міста

22:10 18 червня 2022
Богдан Цимбал

Завдяки тому, що ЗСУ застосовували спочатку для евакуації поранених вертольоти, з обложеного Маріуполя зміг вибратися і 20-річний боєць полку «Азов» Богдан Цимбал із позивним «Вог». Свою історію він розповів в інтерв'ю Радіо Свобода.

«Родини вже, напевно, немає. Сім'я залишилася в пам'яті і серці. У квартиру вистрілив танк, там одразу загинули мама, баба і дядько. Батько у процесі фільтрації потрапив до рук негідників. Коли дізналися, що він батько „азовця“, почали бити, відвезли у невідомому напрямку», — розповів воїн.

Сам Богдан воює за Україну з 18 років. Під час оборони Маріуполя командував взводом. 22 березня отримав шість куль у боях за місто.

«Щоб зайти на позицію — невелике вікно, прикрите листом металу. Я відсуваю лист, бачу автомат, відкочу, отримую кулю в кисть, плече, хребець, стегно», — розповів він. Прикинувся мертвим, бо поряд були окупанти.

«Вони подивилися на шеврон і кажуть: азовець? 200-й? Добивати не доведеться», — згадує Богдан.

Евакуювали захисника 25 березня. На вертольоті забрали шістьох поранених. Богдан Цимбал продовжує служити.

«Повернемо кордони, закріпимося. Війна закінчиться, коли повністю заберемо свої території», — сказав воїн.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, як 9-річний автор відомого «Маріупольського щоденника» вирвався з окупації.

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