Українка Владислава Харькова сенсаційно виграла чемпіонат Європи

На чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії Україна виборола першу медаль і одразу золоту. На найвищий щабель п'єдесталу пошани сенсаційно піднялася 25-річна киянка Владислава Харькова, яка перемогла у фіналі змагань шпажисток віцечемпіонку Олімпіади-2016 у Ріо та дворазову чемпіонку світу Росселло Ф'ямінго з Італії.

На шляху до вирішального поєдинку наша фехтувальниця перемогла чешку Вероніку Білешову (15:10), туркеню Дамланур Сомнус (15:9), віцечемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції (15:11), Естер Мухарі з Угорщини (15:8), а у півфіналі зломила опір Мартіни Сватовської-Венгларчик з Польщі (15:10).

На шляху до "золота" чемпіонату Європи Владислава Харькова перемогла шістьох суперниць

Зазначимо, що для дебютантки європейських першостей Харькової це перший успіх на міжнародному рівні. Раніше підопічна Дмитра Ревзліна могла похвалитися хіба що 15-м місцем на Гран-прі в Досі та 21-ю позицією на етапі Кубка світу в Барселоні.

До речі, Владислава Харькова стала першою за останні 17 років і третьою загалом українкою, яка здобула золоту медаль чемпіонату Європи у змаганнях шпажисток. Раніше чемпіонками Старого Світу ставали Наталія Конрад (2003 року) та Яна Шемякіна (2005-го), яка пізніше виграла «золото» Олімпійських ігор.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української олімпійської чемпіонки з фехтування Олени Хомрової загинув після ракетного удару по Миколаєву.

Фото FIE, facebook.com/fencing.ukraine

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