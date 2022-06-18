Українка Владислава Харькова сенсаційно виграла чемпіонат Європи
На чемпіонаті Європи з фехтування в турецькій Анталії Україна виборола першу медаль і одразу золоту. На найвищий щабель п'єдесталу пошани сенсаційно піднялася 25-річна киянка Владислава Харькова, яка перемогла у фіналі змагань шпажисток віцечемпіонку Олімпіади-2016 у Ріо та дворазову чемпіонку світу Росселло Ф'ямінго з Італії.
На шляху до вирішального поєдинку наша фехтувальниця перемогла чешку Вероніку Білешову (15:10), туркеню Дамланур Сомнус (15:9), віцечемпіонку Європи Марі-Флоранс Кандассамі з Франції (15:11), Естер Мухарі з Угорщини (15:8), а у півфіналі зломила опір Мартіни Сватовської-Венгларчик з Польщі (15:10).
Зазначимо, що для дебютантки європейських першостей Харькової це перший успіх на міжнародному рівні. Раніше підопічна Дмитра Ревзліна могла похвалитися хіба що 15-м місцем на Гран-прі в Досі та 21-ю позицією на етапі Кубка світу в Барселоні.
До речі, Владислава Харькова стала першою за останні 17 років і третьою загалом українкою, яка здобула золоту медаль чемпіонату Європи у змаганнях шпажисток. Раніше чемпіонками Старого Світу ставали Наталія Конрад (2003 року) та Яна Шемякіна (2005-го), яка пізніше виграла «золото» Олімпійських ігор.
Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що батько української олімпійської чемпіонки з фехтування Олени Хомрової загинув після ракетного удару по Миколаєву.
Фото FIE, facebook.com/fencing.ukraine266
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