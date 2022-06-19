В Україні відзначають День батька та День медика: гарні привітання та листівки

В Україні 19 червня святкують День медика. Також сьогодні відзначають День батька — щорічне свято на честь батьків, яке відзначається у багатьох країнах світу у третю неділю червня.

Вперше День батька відсвяткували у США 19 червня 1910 року. У 1966 році президент США Ліндон Джонсон оголосив третю неділю червня національним святом. Згодом цей день став міжнародним днем батька. 8 травня 2019 року Кабінет міністрів затвердив указ президента про призначення загальнонаціонального Дня батька.

У міжнародне свято тата прийнято носити троянди — червоні, якщо батько живий, білі — якщо він помер. Цього дня влаштовуються сімейні урочистості та дарують своїм батькам подарунки. За традицією, під час щорічних урочистостей держава та прості громадяни поспішають надати підтримку татам із низькими доходами, які одні виховують своє чадо.

Вітання з Днем батька

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За твоєю сильною спиною,

Як за високою стіною!

Тато, ти — опора наша.

Любим тебе до мурашок!





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Нехай буде радісним настрій,

Здоров’ячко — на всі сто!

Мчить до успіхів доля,

Як круте спортивне авто!

Таточку, вітаємо з Днем батька!





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Бути добрим батьком — найвідповідальніша і найпотрібніша робота в житті чоловіка. Стати прикладом для сина та добрим чарівником для дочки. Навчити, розповісти, захистити, пояснити і зробити все це з любов'ю та терпінням — таке може лише тато. Вітаємо гідних батьків, пишаємося ними та бажаємо тільки щастя та здоров'я!





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Миру, злагоди, здоров'я,

Я бажаю, тату мій.

Свято це нехай дарує

Здійснення прекрасних мрій.

Все нехай тобі вдається,

Першим будь, перемагай,

Щоб не трапилось, татусю,

Рук своїх не опускай.





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Любий тату, здоров'я міцного,

Вірних друзів, та затишку вдома.

Обіймаємо, таточку, любий,

Хай щастить тобі завжди та всюди!

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Хай Вас зігріває людська теплота

За все, що зробили за свої літа.

Хай сонце сяє і серце співає,

Хай смуток дороги до хати не знає.

Хай благодатним буде Ваш вік.

Ми від щирого серця бажаєм —

Щастя, здоров’я і многая літ!

Також в Україні 19 червня святкують День медичного працівника. Це професійне свято всіх працівників галузі охорони здоров'я. Професійне свято всіх працівників охорони здоров'я нашої країни відзначається щороку третьої неділі червня. Цього року День медичного працівника припадає на 19 червня. Це свято встановлено згідно з Указом Президента України «Про день медичного працівника» № 281/94 від 3 червня 1994 року.

Вітання з Днем медика

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З Днем медика вітання

Прийміть сьогодні щирі.

Бажаю Вам здоров’я

Й щоденно жити в мирі.

Оцінені щоб були

Ваші труди щомиті.

Щоби шляхи до щастя

Були для Вас відкриті.

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З Днем медичного працівника поздоровляю всіх медиків країни! Хочеться щиро подякувати Вам, наші герої, за те, що в такий тяжкий час ви здатні на надзвичайно сміливі вчинки, дякуємо за кожне врятоване життя, за вашу відвагу. Бажаємо Вам безпеки, здоров’я, витримки, сміливості та вдячності від своїх пацієнтів!

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Вітаю із Днем медичного працівника! Бажаю, щоб ваші надії та мрії збувалися. Щоб радість від заняття улюбленою справою приносила натхнення та стимул. Щоб кожен робочий день був кроком у бік професійного зростання та розвитку. Будьте щасливі, здорові та успішні!

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Щоб не боліли ваші руки,

Щоб не боліла голова,

Щоб від сучасної науки,

Робили людям ви дива.

Щоб пацієнти шанували,

Хвороби самі відступали,

Вітаємо кожного рятівника,

З днем медичного працівника!

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З Днем медика Вас щиро вітаю,

І дякую Вам за працю важку,

Всього найкращого в житті бажаю,

Років довгих та долю легку!

Хай в справах Господь помагає,

Від Вас відгортає незгоди,

Хай весна в душі розквітає,

Й на серці не буває негоди!

Як писали «ФАКТИ», у третю неділю червня День медика також відзначають у Білорусі, Росії, Вірменії, Молдові та Казахстані, а ось у США День національних медиків святкують в одну й ту саму дату — 30 березня.

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