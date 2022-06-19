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Події

«Це не наша війна»: бойовик «ЛНР» здався у полон ЗСУ

15:14 19 червня 2022
Бойовик «ЛНР»

Полонений з «лнр» пішов воювати проти України, аби не сидіти у тюрмі за крадіжку. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України у Facebook.

«Свого часу він був тричі засудженим до ув’язнення: двічі — за пограбування і один раз — за нанесення тяжких тілесних ушкоджень. Коли ж у 2021 році він знову вчинив правопорушення, то отримав пропозицію: сісти в тюрму вчетверте чи підписати контракт на службу у бойовиків. Так у липні 2021 року злочинець став до лав „народної міліції ЛНР“. З початком повномасштабного вторгнення росії в Україну його відправили на фронт. Щоправда, „вояк“ більшість часу провів під вартою у комендатурі, оскільки його спіймали на пияцтві. А наприкінці травня окупанти мобілізували всі „резерви“, щоб захопити Сєвєродонецьк. Тож і цього бойовика звільнили з-під варти, і вже 28 травня він опинився серед „завойовників“. Та вже за 3 дні боїв здався у полон ЗСУ. „Это не наша война, продолжать ее нет смысла“, — каже полонений. Наразі він дає свідчення СБУ», — повідомили у відомстві.

В СБУ нагадали усім, хто опинився не на своїй війні про гарячу телефонну лінію 2402. Подзвонивши на неї, можна здатися в полон і цим зберегти своє життя.

Як писали «ФАКТИ», протягом останньої доби ЗСУ зірвали спробу ворога провести розвідку боєм і продовжують утримувати Сєвєродонецьк.

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