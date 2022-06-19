Рашисти заявили про появу у злочинній фейковій «адміністрації» окупантів у Херсоні нового персонажа, що буде нібито «курирувати цифровий розвиток регіону, зв'язок та питання правового регулювання». Мова йде про Катерину Губарєву — дружину колабораціоніста з рф та діяча маріонеткової «днр» Павла Губарєва, який у 2014 році певний період грав у Донецьку злочинну роль «народного губернатора», після чого був заарештований українськими правоохоронцями, а потім — обміняний на заручників російських терористів.

«До 2014 року родина Губарєвих була тривалий час активно задіяна агресором для підривної та деструктивної діяльності російських спецслужб проти України, для проведення відповідних фейкових «проросійських» акцій. Дружина Катерина під час арешту чоловіка певний час грала злочинну роль «міністра іноземних прав» терористичної «народної республіки» у Донецьку, але потім була переведена російськими кураторами на «менш публічну» роботу, — повідомляє Асоціація інтеграції Криму. —

Зокрема, з 2016 року родина Губарєвих займалася розграбуванням міста Ясинувата під злочинним патронатом ватажка терористів Олександра Захарченка. Після загибелі Захарченка у 2018 року Губарєви були «вичавлені» з Донецька іншими донецькими колаборантами, які злочинно діяли під егідою помічника президента росії Владислава Суркова, та залишили окуповані території України. Але з травня 2022 року Павло Губарєв піарив себе як нібито «рядового учасника боїв» на боці російських загарбників під Ізюмом, а його дружина у росії декілька років мала бізнес, нібито пов’язаний з «ІТ-технологіями». Скоріш за все, окупанти завезли Катерину Губарєву до Херсона, з яким у неї спільним є хіба що місце народження у Каховці, з метою отримати «більш ефективну», ніж Володимир Сальдо та Кирило Стремоусов, «говорючу голову» та з урахуванням тотальних невдач тамтешніх колаборантів саме у сфері зв’язку та «інформаційної політики. Характерним є «прохолодне» ставлення Губарєвих до нинішніх ватажків терористів у Донецьку, що російські загарбники використовують у традиційній манері агресора — «розділяй та владарюй».

Водночас «донецькі емісари» у Херсоні означають намір окупантів зробити ще більш жорстоким їхній злочинний каральний режим на півдні материкової України. Очевидно, ці наративи у Херсоні окупанти довірять оголошувати саме «жертві української влади» Губарєвій.

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