«Недостатньо лише слів про те, що про Херсон пам’ятають»: експертка про підтримку жителів окупованого міста

Спротив окупації жителі Херсонської області чинитимуть довше за чіткої підтримки з боку держави — і психологічної, і інформаційної, і фінансової. Про це під час пресконференції на тему «Херсонщина в умовах окупації. Врядування, пропаганда, репресії» заявила херсонська громадська активістка, експертка Ольга Жукова, яка виїхала на початку травня на територію, що контролюється ЗСУ. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

«Спротив чинити можна буде легше і довше, якщо буде чітка підтримка держави… Це і психологічна підтримка, і інформаційна підтримка, бо коли в тебе є доступ до Інтернету, ти можеш мати альтернативні джерела інформації, — заявила Ольга Жукова. — Наприклад, моя родина завдяки застосунку „Дія“ отримувала інформацію, підключившись до українського радіо, коли не було Інтернету. А коли він з’явився, користувалися послугами українського онлайн-телебачення. Онлайн-сервіси — це справжня „революція України“, яку треба підтримувати та розвивати. В окупації можна виживати, оскільки є можливість здійснювати онлайн-платежі, отримувати онлайн-послуги. Такі сервіси потрібно дедалі більше розвивати, щоб жителі могли отримувати адміністративні, освітні, соціальні послуги онлайн. Друге — це фінансовий ресурс, якщо він є, людина в окупації має можливість якомога довше не йти на контакт з ворогом, ігнорувати окупанта та, відповідно, не йти з ним на жодні форми співпраці».

Як зазначила громадська активістка, недостатньо лише слів про те, що про Херсон пам’ятають, потрібна дуже чітка комунікація з боку держави, цього сьогодні не вистачає.

Раніше стало відомо, що ворог стягує війська для захоплення Запоріжжя та півночі Херсонської області.

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