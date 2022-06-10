«У росіян немає впевненості, що вони утримають окуповані території», — Олег Саакаян про скасування псевдореферендуму на Херсонщині

політологом Олегом Саакяном. З порядку денного російських ЗМІ зникла тема проведення псевдореферендуму на території окупованої Херсонщини про її приєднання до Росії. Фейковий «заступник голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов визнав неможливість організації референдуму на цю тему через очевидні проукраїнські настрої населення та через масову відмову місцевого самоврядування співпрацювати з окупантами. Хоча, напевно, кремль не відмовився від таких планів. Наскільки вони реальні та що зараз відбувається на Херсонщині, «ФАКТИ» поговорили з

— Олеже, як ви вважаєте, чому плани окупантів щодо Херсона змінилися?

— Зараз російська федерація на тимчасово окупованих територіях діє по суті за «кримським сценарієм», проводячи де-факто анексію Херсонської та частини Запорізької областей, — каже Олег Саакян. — Але публічно росіяни ці процеси не мусують. Вони поки що вирішили відмовитися від проведення анонсованого референдуму на Херсонщині, щоб не створити собі «зраду» в майбутньому. Річ у тому, що Росія не має впевненості, що захоплені нею території залишаться під їх контролем. Якби окупанти зараз провели сфальшований референдум, роздмухали б із цього велику перемогу, то в майбутньому, коли доведеться повертати Херсон Україні, їм буде складно пояснити росіянам, як так вийшло, що вони втрачають ці території. Російські окупанти зараз не мають жодної гарантії, що вони вже надійно влаштувалися на українському півдні.

— Які настрої зараз у Херсоні? Наскільки великий відсоток наших громадян, котрі можуть підтримувати окупантів?

— Такої підтримки в окупантів у Херсоні фактично нема. Одним із ключових маркерів такої підтримки є те, кого росіяни призначають головами окупаційних адміністрацій. Навіть у великих містах, які вони захопили — це маргінальні місцеві жителі, яких городяни майже не знають. А в невеликих містах рашисти призначають керувати адміністрацією двірників, двічі судимих осіб та інших персонажів, яких в інших умовах ніде на гарматний постріл не підпустили б до управлінської посади. Це говорить про те, що росія та колаборація на тимчасово окупованих територіях серед місцевих жителів є вкрай непопулярними. Більш адекватні люди не готові співпрацювати з окупантами. Російська окупація на Херсонщині та частині Запорізької області стикається з активним опором українських громадян.

— Ви вважаєте, що сценарій так званих «ДНР/ЛНР» на цих територіях не повториться?

— На окупованих територіях Донеччини та Луганщини було тотально зачищено все, що могло пов'язувати місцевих мешканців з Україною. Але навіть виходячи з цього фактора, у «ДНР» та «ЛНР» за ці вісім років так і не з'явилося тотальної підтримки росії.

Наразі окупанти Херсонську та захоплену частину Запорізької області намагаються активно зачистити за «донбаським сценарієм» та придушити будь-який опір серед українців. Для цього вони блокують виїзд з окупованої території та доступ до українських ЗМІ, щоб обмежити поширення інформації про те, що відбувається за межами Херсонщини. Водночас російські пропагандисти вселяють жителям тимчасово окупованих територій, що росія скрізь перемагає і на Херсонщину прийшла назавжди. Ключове завдання для агресора — усіма можливими способами зламати дух місцевого населення. Але у них це не виходить. Лінія фронту зараз дуже близько до Херсона. Розуміючи це, окупанти поки що не йдуть на проведення референдуму про приєднання захоплених територій.

— Чи можливий варіант оголошення росією захоплених територій своїми для того, щоб загрожувати Україні ядерним ударом у разі спроб звільнити від окупантів свою землю?

— Для рф немає значення юридичний статус територій. Їм потрібен лише привід. Пустити в дію ту чи іншу зброю, окупувати ту чи іншу територію — ці рішення приймаються виключно у кремлі на основі їх поточних інтересів, під які створюють відповідну картину. Тому росія використовує тему приєднання захоплених територій як невідворотність, начебто після цього ніхто у них їх уже не забере. Така політика насамперед спрямована на зовнішню аудиторію. Вона ускладнить контекст українських дипломатичних маневрів з огляду на необхідність домовлятися з росією. А на внутрішній арені анексія українських територій жодним чином не змінює наших цілей щодо їх деокупації.

— З окупованих територій рашисти вивезли величезну кількість українських дітей. Це жахливий злочин. Чи маємо шанси повернути маленьких громадян України додому?

— Це дуже складне та болюче питання. Російська федерація, власне, займається кіднепінгом. Ми можемо лише сподіватися після закінчення війни за допомогою міжнародних механізмів та міжнародного тиску повернути дітей до України.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Херсоні потихеньку починають прозрівати місцеві колаборанти, які вже готують шляхи для відступу.

Фото в заголовку із соцмереж

Фото Олега Саакяна з його сторінки у Facebook

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