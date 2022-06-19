У бою під Ізюмом загинув комбат «Карпатської Січі»: що відомо про Олега Куцина

Мер Івана-Франківська Руслан Марцінків повідомив про загибель на сході засновника та багаторічного керівника «Легіону Свободи», командира батальйону «Карпатська Січ» (49-й окремий стрілецький батальйон ЗСУ) Олега Куцина.

«Непоправна втрата! На східному фронті загинув один із найпотужніших командирів — Олег Куцин. Його знали як справжнього воїна, поважали як командира та хорошу людину з незламним характером», — написав він у соцмережах .

«Просто нереальна втрата, — написав про загибель комбата з позивним Кум глава ВО „Свобода“ Олег Тягнибок. — Ми завершимо Твоє діло, Друг. Мав честь стільки років стояти пліч-о-пліч з Тобою. Навіки в строю! Москва впаде!»

Олег Куцин — громадський, політичний та військовий діяч, член політради ВО «Свобода». Був депутатом Тячівської міської ради. 2015 року балотувався на посаду мера Мукачева Закарпатської області, проте вибори програв.

Нагадаємо, що нещодавно в Івано-Франківську попрощалися з 34-річним бійцем Олегом Перегудою (позивний Скіф), який загинув у бою біля села Богородичне Донецької області. А в Києві поховали голову ГО «Захистимо Протасів яр» та розвідника знаменитої 93 ОМБР «Холодний яр» Романа Ратушного.

Фото зі сторінки Олега Тягнибока у соцмережах

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