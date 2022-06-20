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Спорт

«Тихіше, тихіше, навіщо такі нерви?»: Леся Цуренко тонко осадила зомбовану підписницю з росії

9:35 20 червня 2022
Леся Цуренко

Одна з найсильніших тенісисток України Леся Цуренко, яка через війну не могла повернутися додому, показала в Instagram повідомлення однієї зомбованої підписниці з росії. До честі українки, вона не стала відповідати на образи та відверте марення, тонко осадивши одну з жертв путінської пропаганди.

«Господи, коли ти вже заткнеш свого брехливого рота, — звернулася до Цуренко, мабуть, затята фанатка «руського міра» з-за порєбріка. — Сидить у своєму лайні, не знає, що відбувається на фронтах, хто куди стріляє і бреше нахабно.
Реально, хохли — це нація злодіїв, жебраків та брехунів. Все життя з простягнутою рукою до всіх країн, зокрема й до Росії. Поберушки смердючі.

Хохли — це брехлива, смердюча нація. У вас ні країни, ні історії, мова вигадана. Усі землі подаровані Росією, Київ хрестив російський князь Володимир. Вчи історію. Нудить вже від вас і вашої жовто-синьої ганчірки".

«Тихіше, тихіше, навіщо такі нерви? Не втомилася стільки слів друкувати?» — коротко відреагувала на словесний пронос Леся Цуренко .

Додамо, що в ці дні українська тенісистка (116-та у світі) виступає на турнірі в англійському Істборні. Успішно пройшовши кваліфікацію, Леся у матчі першого кола 20 червня зіграє з Камілою Осоріо з Колумбії (61-а).

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що дружину Олександра Усика вразив цинізм російського «побєдобєсія» .

Фото Instagram

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