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Україна

Путінський «ас» долітався: в Україні ліквідовано відомого льотчика, підполковника армії рф

10:43 20 червня 2022
Су-25

Бійцями ЗСУ ліквідовано підполковника окупаційних військ РФ Сергія Гундорова, який мав кваліфікацію льотчика 1-го класу.

Про його загибель повідомив полковник Збройних Сил України Анатолій Штефан.

«Льотчик 1-го класу підполковник Гундоров Сергій офіційно денацифікований та демілітаризований», — написав він у своєму Telegram-каналі.

У свою чергу, ресурс «Антикор» нагадує, що ім'я вбитого військового росії вже фігурувало у ЗМІ.

Так, розслідувачі міжнародної спільноти InformNapalm після того, як російські окупанти захопили три судна ВМС України в Керченській протоці, оприлюднили дані офіцерів та льотчиків російського полку, бойові вертольоти якого здійснювали атаку у нейтральних водах.

Йшлося про 55-й окремий вертолітний полк, який дислокується у в/ч 35666 Кореновська Краснодарського краю РФ. За даними розслідувачів, Сергій Гундоров був офіцером цього полку та обіймав посаду командира ланки вертольотів Мі-28Н.

Очевидно, льотчика було ліквідовано 16 червня, коли захисники України повідомили про знищення Мі-28 на Запорізькому напрямку. Тоді ж було збито російський штурмовик Су-25.

Нагадаємо, напередодні на Луганщині українські військові збили російський літак Су-25 та взяли в полон його пілота.

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