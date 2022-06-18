Катапультувався, але не зміг втекти: ЗСУ взяли в полон пілота збитого літака Су-25 ворога (відео)

Українські військові збили «Іглою» ворожий літак Су-25 на Луганщині. Про це повідомили військові 72 ОМБр ім. Чорних Запорожців.

«Ми знову на Донеччині. І знову знищуємо різну колорадську погань. І не тільки з нашої землі. У небі теж чимало шкідників, але на одного вже менше. Су-25 рашистів вирішив поцікавитися: „А хто тут?“ Відповідь була миттєвою. Вдарився голосно і яскраво, бо в умілих руках і ПЗРК „Ігла“ хороший інструмент для прибирання усілякого мотлоху з неба», — йдеться у повідомленні військових.

Факт про збиту «птаху» підтвердив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

«Хлопці наші недавно минусували літак Су-25. У полон взяли багато окупантів. Поспілкуються з ними. Може, щось цікаве розкажуть», — написав він.

Згодом радник голови МВС Антон Геращенко повідомив, що українські військові взяли в полон пілота російського літака Су-25.

«72-ою бригадою ім. Чорних Запорожців взято в полон пілота збитого російського Су-25, який встиг катапультуватися», — написав Геращенко.

Також він опублікував відео із полоненим рашистом.

Як писали «ФАКТИ», раніше українські десантники показали, як британські гаубиці M777 знищують техніку ворога.

Фото: wikipedia.org

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