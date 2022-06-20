У стилі «Привида Києва»: під Кривим Рогом відбулася повітряна дуель між літаками рф і України

Поблизу міста Апостолово, неподалік Кривого Рогу, який регулярно стає метою ракетних атак окупанта, сталася повітряна битва між українським бомбардувальником та ворожим винищувачем.

Про це повідомляє оперативне командування «Південь».

Звичайно, сили були спочатку нерівні, тому що будь-який винищувач вважається набагато маневренішим, ніж представник класу бомбардувальників, які не призначені для повітряних боїв.

Тому ворог уже передчував легку перемогу і випустив по українському літаку крилату ракету класу «повітря-повітря».

Проте український пілот-«віртуоз» зумів ухилитися від рашистської ракети і тим самим зберіг літак.

«Майстерність нашого пілота проявилася у віртуозному ухиленні від атаки», — повідомляють у командуванні.

На жаль, відео видовищного маневру українського пілота не записувалося зі зрозумілих причин. Але, мабуть, маневр був на рівні легендарного «Привида Києва».

Завдяки майстерності та мужності бійців ЗСУ ворог продовжує зазнавати значних втрат.

Їх озвучили у Генштабі ЗСУ.

Загальні бойові втрати окупантів на 20 червня орієнтовно склали:

особового складу — близько 33800 (+200 за добу);

танків — 1477 (+9);

бойових броньованих машин — 3588 (+11);

артилерійських систем — 749 (+4);

РСЗВ — 238 (+3), а також велика кількість іншої техніки.

Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними відомства, минулої доби війська РФ зазнали найбільших втрат на Бахмутському та Запорізькому напрямках.

Нагадаємо, напередодні бійці ЗСУ ліквідували підполковника окупаційних військ Росії Сергія Гундорова, який мав кваліфікацію льотчика 1-го класу.

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