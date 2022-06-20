«Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас — тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра» — про це сказав у відеозверненні за підсумками 116-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Люди у нас справді такі — тримають на своїх плечах державу. І їм потрібна наша підтримка.

Підрозділу ЗСУ, що знаходиться в одній із перелічених президентом гарячих точок на Донбасі, для виконання бойових завдань потрібен автомобіль. Він вже в Україні. Після спеціальної підготовки доставлений до місця призначення, тому що був потрібний ще вчора, щоб швидко вивозити хлопців до точок зіткнення з ворогом, який безперервно перевіряє на міць позиції української армії.

Але питання фінансування пікапу (на фото) не закрите. Загальна сума витрат на придбання і доукомплектування склала 167 400 грн. З допомогою небайдужих зібрали лише 40 процентів коштів.

Автомобіль переданий у підрозділ ЗСУ, що сформований в основному з добровольців, які не чекаючи повісток зверталися до військоматів.

Тож ми звертаємося до всіх, кому небайдужа Україна і хто прагне зупинити війну разом, з проханням долучатися до збору коштів за реквізитами друзів тих, хто зараз тримає фронт на Сході України:

ПриватБанк 4149 4390 1023 9097 Маркін В. В.

ПриватБанк 4149 4390 1476 2995 Маркіна Н. М.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter