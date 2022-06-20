34.82 / 35.65 36.40 / 37.58
Київ: +29
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Україна

Вони тримають фронт — ми підтримуємо їх: зупинемо війну разом

12:30 20 червня 2022
Пікап для захисників України

«Тривають наджорстокі бої на Донбасі. Російська армія застосовує там найбільше артилерії, найбільше наступальних сил. Але Сєвєродонецьк, Лисичанськ, Авдіївка, Красногорівка та інші найгарячіші точки тримаються. Люди такі у нас — тримають. Тримається наша армія. І я вдячний усім, чия сила сьогодні — це наша перемога завтра» — про це сказав у відеозверненні за підсумками 116-го дня війни президент Володимир Зеленський.

Люди у нас справді такі — тримають на своїх плечах державу. І їм потрібна наша підтримка.

Підрозділу ЗСУ, що знаходиться в одній із перелічених президентом гарячих точок на Донбасі, для виконання бойових завдань потрібен автомобіль. Він вже в Україні. Після спеціальної підготовки доставлений до місця призначення, тому що був потрібний ще вчора, щоб швидко вивозити хлопців до точок зіткнення з ворогом, який безперервно перевіряє на міць позиції української армії.

Але питання фінансування пікапу (на фото) не закрите. Загальна сума витрат на придбання і доукомплектування склала 167 400 грн. З допомогою небайдужих зібрали лише 40 процентів коштів.

Автомобіль переданий у підрозділ ЗСУ, що сформований в основному з добровольців, які не чекаючи повісток зверталися до військоматів.

Тож ми звертаємося до всіх, кому небайдужа Україна і хто прагне зупинити війну разом, з проханням долучатися до збору коштів за реквізитами друзів тих, хто зараз тримає фронт на Сході України:

ПриватБанк 4149 4390 1023 9097 Маркін В. В.

ПриватБанк 4149 4390 1476 2995 Маркіна Н. М.

77

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

Пенсії

З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

Акція під посольством росії в Києві

Для окупантів розпочнеться пекло: відомий екстрасенс назвав дату програшу війни росією

Пенсія у Польщі

Частини українців виплатять 13-у пенсію у розмірі 9 тис. грн: хто може на неї розраховувати

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.