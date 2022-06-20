Поп-зірка 80-х Саманта Фокс зіграла весілля із голландською моделлю

У суботу, 18 червня, в британському місті Еппінг-Форест, графство Ессекс відбулося весілля попзірки 80-х Саманти Фокс та колишньої норвезької моделі Лінди Олсен. Пара оголосила про свої заручини ще в березні 2020 року, але одруження довелося відкласти через пандемію коронавірусу. І ось тепер Саманта та Лінда змогли поєднати себе узами шлюбу.

На весіллі були присутні родичі та друзі Фокс та Олсен. Гостей розважав старими хітами норвезький жіночий дует Bobbysocks.

Саманта та Лінда почали зустрічатися у 2016 році, майже через рік після смерті попередньої подруги Фокс Мири. Вона померла від раку у 2015 році.

56-річна Саманта заявила журналістам, що знову щаслива. «Я знайшла своє кохання», — додала Фокс.

Обидві жінки були у весільних сукнях. За традицією, вони разом розрізали триярусний торт, верхівку якого прикрашав прозорий напис «Місис і Місис Олсен Фокс».

У дворі наречених чекав білий Bentley з номерним знаком «Сем та Лінда одружуються!»

Лінду вели до вівтаря її сини

Саманта Фокс розпочинала свою кар'єру у шоубізнесі як фотомодель. Вона позувала напівголеною для таблоїдів, знялася для журналу Playboy та інших чоловічих журналів. Її популярність у Британії була величезною. Менеджером Саманти спочатку був її батько, простий тесляр. Йому належала ідея перетворити доньку на співачку. В 1986 Фокс випустила дебютний сингл Touch Me, який став справжнім хітом.

Їй тоді ще не було 20 років. Потім Саманта записала три сольні альбоми, які користувалися популярністю. Розкручуванню пісень у виконанні Фокс дуже допомагали відеокліпи. Співачка стала секс-символом.

Раніше «ФАКТИ» докладно розповідали про весілля американської поп-зірки Брітні Спірс.

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