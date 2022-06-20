«Давайте писати новітню історію, без раші»: Тіна Кароль відреагувала на заборону російської музики в Україні

Співачка Тіна Кароль підтримала заборону російської музики в Україні та зазначила, що це питання назрівало вже давно. У коментарі в ефірі телемарафону «Єдині новини» артистка сказала, що це назрівало давно і такий крок стимулюватиме розвиток національного продукту, дасть шанс молодим виконавцям проявити себе.

«Безумовно, це дозволить розвивати молодь, надати молоді шанс звучати, адже вони сьогодні мають лише один такий майданчик — це Інтернет. А також ми загартовуємо нову історію України таким складним, болючим шляхом, але давайте вже її писати, цю новітню історію, без раші. Регулювання російських пісень, російської музики притушить також пил, стримає перебіжчиків, які так лукаво повертаються під селфі на свою Батьківщину», — сказала Тіна Кароль.

Ведучі почули в коментарі натяк на Світлану Лободу, яка несподівано повернулася до України та відвідала зруйнований Ірпінь.

Після російського вторгнення багато російськомовних українських артистів принципово переходять на українську мову, як це зробив Макс Барських. Він також заборонив використовувати його музику у Росії.

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