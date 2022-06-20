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Україна

У Києві відновили рух ще двома мостами: як працює транспорт

12:15 20 червня 2022
Автобус у Києві

У понеділок, 20 червня, у Києві відновили автомобільний рух мостами Метро та Патона, і тепер для автосполучення між лівим та правим берегами Києва задіяні Дарницький, Північний, Південний, Метро і Патона.

Про це написав у своєму Telegram мер столиці Віталій Кличко.

У свою чергу, у КМДА додали, що мостом Патона організовано роботу 4 автобусних та 2 тролейбусних маршрутів.

Автобусні маршрути:

  • № 51 ст. м. «Червоний Хутір» — ст. м. «Либідська»
  • № 55 Дарницька площа — ст. м. «Палац Спорту»
  • № 115 Контрактова площа — Будинок культури
  • № 118 ст. м. «Чернігівська» — ст. м. «Політехнічний інститут»

Тролейбусні маршрути:

  • № 43 «Дарницька площа — Кібцентр»
  • № 50 вул. Милославська — ст. м. «Либідська»

Також відновлено роботу тролейбусного маршруту № 36, що курсує від вулиці Північної до станції метро «Святошин».

Нагадаємо, що з початку війни всі столичні мости були взяті під посилену охорону через загрозу.

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