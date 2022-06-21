«Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалась, опинившись одного разу в газенвагені», — Юлія Паєвська (Тайра)

Парамедик Юлія Паєвська потрапила у полон разом із водієм у Маріуполі, куди вона приїхала у березні, щоб допомагати пораненим українцям

«Поки що я не буду постити селфі. — пише у соцмережах Юлія Паєвська, яка попала в полон у Маріуполі і яку нещодавно вдалося звільнити. — Вибачте.

Моя вага на тепер близько 50 кг. Я занадто виснажена і виглядаю жахливо. Але мною опікуються найкращі лікарі і скоро я повернусь в стрій.

Знову і знову хочу подякувати за обмін, що був безперечно дивом Господнім, і усім причетним до цього дива. Більше за все мені боляче за долю хлопців і дівчат, які сидять у застінках ворога — коли ти там, здається, що надії немає, і Україна вже не існує як держава.

Необхідно добитися, аби всі полонені були захищені міжнародною конвенцією з прав людини, бо коли ми там — ми абсолютно безправні, як раби.

Жодних передач нам не дають, жодної інформації про сім’ю ми не маємо, лікарська допомога недоступна. Умови утримання нагадують концтабір, і я би не дуже здивувалася, опинившися одного разу в газенвагені. І я не жартую, на жаль.

І це тільки малий відсоток того, що відбувається в кам’яних мішках за лінією зіткнення.

Ця тема болюча і гостра. Всі полонені мусять бути звільнені. Необхідно розробити систему контролю і алгоритм обміну.

Наразі я в безпечному місці під наглядом найкращих лікарів. Скоро повернусь в стрій, та треба відновити сили. Дякую за ваші молитви і допомогу!

Мир вам. Разом все здолаємо".

Фото Юлії Паєвської із соцмереж

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