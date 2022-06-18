Не «збіг», а хід історії: Зеленський про вину росії у розриві відносин з Україною та наміри нашої країни вступити до ЄС

Президент Володимир Зеленський вважає особливим символізмом те, що у п'ятницю, 17 червня, коли Єврокомісія схвалила заявку України на вступ до Євросоюзу, наша країна оголосила про запровадження візового режиму з російською федерацією — у кремлі зробили все для того, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною.

Про це він сказав у своєму відеозверненні за підсумками 114-го дня війни.

«Цікаво, до речі, як сам хід історії обирає час для вагомих рішень: уряд України скасував дію угоди про безвізовий режим з російською федерацією. Важко переоцінити символізм того, що це сталося саме сьогодні. Але ніхто не визначав момент спеціально. Це і є хід історії. росія сама зробила все, щоб зруйнувати будь-які зв'язки з Україною. Ну, а ми робимо все, щоб найсильнішими були наші зв'язки з Європою», — сказав Зеленський.

А вступ нашої країни до ЄС глава Української держави вважає «позитивним кроком».

«Українські цінності — це європейські цінності. Українські інститути зберігають стійкість навіть в умовах війни. Українські демократичні звички і зараз не втратили чинності. І наше зближення з Європейським Союзом — це не лише позитив для нас. Це найбільший внесок у майбутнє Європи за багато років «, — сказав він.

Нагадаємо, що 17 червня Володимир Зеленський запропонував Кабміну опрацювати питання перегляду режиму в'їзду російських громадян на територію України. Йшлося про схвалення постанови «Про припинення дії угоди між урядом України та урядом Російської Федерації про безвізові поїздки громадян України та Російської Федерації та застосування деяких міжнародних договорів України з Російською Федерацією». Кабінет Міністрів підтримав пропозицію президента запровадити з 1 липня візовий режим для російських громадян.

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