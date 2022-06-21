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Наречена популярного британського співака раптово померла за дві години до їхнього весілля

17:34 21 червня 2022
Даніелла Хемпсон і Том Манн

Популярний британський музикант Том Манн повідомив у Instagram сумну новину, яка шокувала численних його шанувальників. У суботу, 18 червня, Том та його улюблена Даніелла мали зіграти весілля. Вони чекали цього дня з нетерпінням та хвилюванням. Проте вранці за пару годин до церемонії одруження наречена раптово померла!

Причина смерті 34-річної танцівниці поки що не відома. 28-річний Манн убитий горем і не повідомляє жодних подробиць.

Даніелла та малюк Боуї

Ні шанувальники, ні ЗМІ раніше не знали, чи були у Даніелли Хемпсон якісь проблеми зі здоров'ям. На фотографіях у соцмережах ця гарна пара виглядала завжди щасливою. Очі Дані особливо світилися від щастя відколи вона стала матір'ю. Вісім місяців тому танцівниця народила Тому сина Боуї.

Манн став популярним у 2014 році завдяки участі у британському «Х-Факторі». Том прийшов на відбір як сольний виконавець, проте судді вирішили звести разом кількох хлопців. Так вийшов гурт Stereo Kicks, який швидко прославився. Більшість пісень написав Манн.

Том Манн

У 2015 році Stereo Kicks розпалися. Учасники гурту вирішили зайнятися сольними кар'єрами, але залишилися друзями. Том продовжував писати пісні, які стали хітами у виконанні інших британських попзірок. Манн співпрацює з Льюїсом Капальді, Бекі Хілл, Мімі Уебб, JLS.

Даніеллу любили та поважали багато британських зірок. Вона танцювала на концертах Spice Girls, Girls Aloud, Гаррі Барлоу, Гаррі Стайлза. Всі вони зараз висловлюють співчуття Тому та малюкові Боуї.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про смерть культового британського музиканта Енді Флетчера. Одного із засновників гурту Depeche Mode.

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