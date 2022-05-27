Помер співзасновник та учасник культової групи Depeche Mode Енді Флетчер

Пішов із життя відомий англійський музикант, співзасновник та учасник культового гурту Depeche Mode Енді Флетчер. Його не стало 26 травня. Музиканту було лише 60 років. Трагічну новину повідомила на офіційній сторінці Instagram.

«Ми в шоці і надзвичайно засмучені передчасною смертю нашого дорогого друга, сім'янина та учасника нашої групи. У Флетча було справжнє золоте серце, і він завжди був поруч, коли потрібна була підтримка, жива розмова, гарний сміх чи холодна пінта пива. Наші серця з його сім'єю, і ми просимо вас пам'ятати про них і поважати їхнє приватне життя у цей тяжкий час», — йдеться у повідомленні Depeche Mode.

Причини смерті музиканта не називають.

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