Рашисти накрили Харків з «Ураганів»: багато загиблих та поранених (фото, відео)

Окупанти продовжують масовані атаки на Харків, обстрілюючи місто з РСЗВ.

Як повідомив начальник слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Боліванов, рашисти вдарили по Індустріальному району міста, під обстріл потрапили комерційні та житлові споруди.

«Жодного військового об'єкта. Попередньо — РСЗВ „Ураган“. На жаль, 5 загиблих, 11 поранених», — додав він.

А місцеві паблики показують відео із наслідками обстрілів.

Після обстрілу почалася пожежа.

Голова Харківської ОДА Олег Синегубов повідомляв, що протягом доби окупанти обстрілювали Київський, Індустріальний, Салтівський та Немишлянський райони Харкова. Вночі у Київському районі було суттєво пошкоджено будівлю освітньої установи — приміщення зруйновано на 40 відсотків.

«З погляду військового мистецтва обстріли житлових кварталів Харкова не мають абсолютно жодного сенсу. Абсолютно. Безумовно. У всіх сенсах. „Стріляємо тільки тому, що можемо“? „Вбиваємо тільки тому, що подобається“? Так, звичайно, для сучасної рф навіть це — аргументи», — так прокоментував постійні удари по місту радник голови Офісу президента Михайло Подоляк. За його словами, росія не має сил, щоб взяти Харків, але такої мети Москва не ставила.

«Їхня мета — завдати максимальної шкоди місту і помститися його жителям. Показати Харкову справжні принади «руського міра» та «дружби народів» — «Гради», «Урагани», «Смерчі». І тотальний продаж смерті під істеричний зубівний скрегіт російської пропаганди… За те, що поламали плани Кремля у 2014-му та лютому 2022-го. За те, що з перших днів взяли удар на себе. За те, що відмовилися «ламатися» сьогодні і мужньо стримують усю цю «саранову рать» , — додав він.

Напередодні рашисти завдали ударів по Одеській та Харківській областях. Серед поранених — троє дітей.

Фото Сергія Боліванова

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