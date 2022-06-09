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Події

Нічний обстріл Харкова: є жертви, знищені «важливі військові об'єкти» — кафе, магазин та шкільна бібліотека (фото)

9:07 9 червня 2022
Обстріл Харкова

Харків зазнав чергового потужного обстрілу рашистами, які заявили про «знищення бронетанкового заводу», проте під удари потрапили кафе, продовольчий магазин та шкільна бібліотека.

Як повідомляє «Суспільне», напередодні пізно ввечері у місті прогриміли два потужні вибухи. Водночас у Telegram-чатах Бєлгорода очевидці писали про запуски ракет. А харків'яни повідомляли, що у місті пропадав телевізійний сигнал, відсутність ефірного телевізійного мовлення підтверджував і член правління Національної громадської телерадіокомпанії України Дмитро Хоркін.

Як повідомили у ДСНС, загальна площа пожеж склала близько 500 кв. До третьої години ночі вони були ліквідовані. Аварійно-рятувальні роботи проводилися на чотирьох об'єктах, зруйнованих рашистами. За попередніми даними, двоє людей загинули, ще четверо отримали травми. Остаточна інформація з'ясовується.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Фото ДСНС

Нагадаємо, що днями російські ракети були запущені по Києву — під удар потрапив Дарницький вагоноремонтний завод, де ремонтувалися напіввагони та зерновози, що використовуються для експорту продукції. А рашисти вкотре брехали, заявляючи, що завдавали ударів по військовій техніці, що поставляється Заходом.

Фото ДСНС

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