«Готують псевдореферендум»: рашисти викрали з архіву Херсонщини дані про виборців

Рашисти продовжують тероризувати Херсонщину. 20 червня стало відомо про відкриття кримінального провадження щодо викрадення окупаційною владою виборчої документації з Державного архіву області.

«Повідомлення про злочин надійшло від представника Державного архіву Херсонської області. До приміщення архіву прийшли троє невстановлених чоловіків, які мали посвідчення працівника новоствореної окупаційною владою російської федерації „Військово-цивільної адміністрації Херсонської області“. Окупанти погрожували працівникам установи застосуванням автоматичної зброї, таким чином вони незаконно вилучили з архіву 15 коробок з виборчою документацією, — повідомляє Херсонська обласна поліція. — Там були і списки виборців з чергових виборів президента України у 2019 році. Нехтуючи всіма нормами і законами, представники окупаційної влади у такий спосіб намагаються зімітувати волевиявлення жителів Херсонщини та прискорити узаконення своєї влади».

Відомо, що за даним фактом розслідується провадження «Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України». Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з конфіскацією майна або без такої.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що в Херсоні потихеньку починають прозрівати місцеві колаборанти, які вже готують шляхи для відступу.

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