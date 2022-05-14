«У червні треба тікати»: колаборанти зізнаються, що на Херсонщині люди «починають потихеньку ненавидіти росіян»

Колишні офіціантки і вишибали, призначені рф «керівниками» на тимчасово окупованій Херсонщині, вже планують тікати до тимчасово окупованого Криму. Про це йдеться у повідомленні Служби безпеки України в Telegram.

«Через свій непрофесіоналізм вони ведуть регіон до гуманітарної кризи і самі це розуміють. Про це свідчить нове перехоплення СБУ, на якому зафіксована розмова двох колаборантів», — повідомили у відомстві.

«Вопросы с топливом не решаются — ж*па. Вопросы с лекарствами не решаются — ж*па, с зарплатами и пенсиями не решаются — ж*па. Люди умирают, без медикаментов. Уже начинают потихоньку русских ненавидеть…» — говорить своїй «колезі» один із чиновників.

Його співбесідниця підхоплює: «…вот уже седьмой день нет гуманитарки».

Тож разом приходять до логічного висновку: «Если ничего не поменяется, в июне надо тикать… Мы с Каринкой на все лето едем в Крым. Где-то она официанткой, я где-то там барменом, официантом, или вышибалой, как я раньше был».

Як писали «ФАКТИ», 11 травня проголошений російськими загарбниками фейковим «заступником голови військово-цивільної адміністрації» Кирило Стремоусов зробив у Херсоні кілька заяв про злочинні наміри «входження області до складу росії». Зокрема, він констатував неможливість організації будь-якого псевдореферендуму через очевидні проукраїнські настрої населення та через масову відмову місцевого самоврядування співпрацювати із загарбниками.

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