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Україна

Цинічно руйнують і вбивають без жодного сенсу і потреби: Зеленський про дії військ путіна в Україні

8:12 22 червня 2022
Президент Зеленський

У Харківській області відбуваються жорстокі та цинічні російські артобстріли, які не мають жодного сенсу, бо не приносять жодної користі окупантам ні з тактичного, ні зі стратегічного погляду, і ведуться лише задля вбивства українців та руйнування населених пунктів.

Про це заявив президент Володимир Зеленський за підсумками 118-го дня війни.

«Російська армія глуха до будь-якої раціональності. Просто руйнує, просто вбиває — показує таким чином своєму командуванню, що нібито не стоїть на місці», — сказав глава Української держави.

Також він зазначив, що ситуація на передовій — без істотних змін. За допомогою тактичних рухів українська армія посилює захист у Луганській області — там справді зараз дуже жорстко. Окрім того, окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. Водночас на півдні наші воїни захищають Миколаївську, Запорізьку області та поступово звільняють Херсонську.

Крім того, Володимир Зеленський повідомив про підписання двох указів щодо нагородження наших захисників та наших захисниць.

«За поданням від головнокомандувача Збройних сил України нагороджено 210 учасників бойових дій, з них троє — посмертно. За поданням міністра внутрішніх справ державними нагородами відзначено 255 бійців Національної гвардії України, з них 41 — посмертно, 41 прикордонник, з них 12 — посмертно, і 45 поліцейських», — сказав він.

При цьому наголосив, що коли йдеться про підписання таких указів, то це «не просто рутина і не щось механічне. Тільки завдяки масовій хоробрості та мудрості наших людей на полі бою Україна живе і справді може розраховувати на перемогу».

Нагадаємо, напередодні глава держави назвав росію Злом та висловив переконання у тому, що його можна заспокоїти лише на полі бою.

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