«росія дуже нервово сприймає нашу активність. Це зло можна заспокоїти тільки на полі бою», — Зеленський

У своєму черговому відеозверненні президент України Володимир Зеленський заявив, що наша країна крок за кроком робить все, щоб ні у кого не було сумнівів, що держава заслуговує на кандидатство у члени Євросоюзу.

Він подякував народним депутатам, які підтримали євроінтеграцію, згадавши про голосування за Конвенцію Ради Європи про запобігання насильству стосовно жінок і домашньому насильству: «Цю Конвенцію частіше називають Стамбульською — за місцем підписання. Її в Україні довго „збивали“, десятки років. Але головний її зміст простий — це зобов'язання захищати від насильства й різних форм дискримінації».

Президент також розповів про міжнародну активність, повідомивши про своє звернення до учасників саміту Триморʼя — регіонального європейського об'єднання 12-ти держав між Балтикою, Адріатикою та Чорним морем.

«На саміті вирішено, що Україна набуває такого статусу, який дасть змогу стати повноправним учасником Триморʼя. Для нас — це значні економічні можливості, модернізація транспорту, зв'язку, мереж. Це ще одна лінія тісної співпраці між Україною й державами ЄС», — відзначив він.

«Тримор'є» або «Ініціатива трьох морів» (ІТМ), або «Балто-Адріато-Чорноморська ініціатива» (БАЧІ) об'єднує Австрію, Болгарію, Угорщину, Латвію, Литву, Польщу, Румунію, Словаччину, Словенію, Хорватію, Чехію та Естонію.

Також Володимир Зеленський повідомив, що в рамках проекту «Відкритий кордон» було на 50% збільшено пропускну спроможність пункту «Краківець — Корчова». Це дасть змогу значно наростити експортно-імпортний потік через кордон. Модернізація очікує й на інші пункти на кордонах з країнами Євросоюзу.

«І це відчутно, і не лише для нас. Це дає змогу робити глобальні речі. Боротися з продовольчою кризою, яку росія спровокувала блокадою портів. Говорив про неї у зверненні до лідерів Африканського Союзу. Підкреслив, що ця криза — штучна, її не було б, якби не російська війна проти нас. І також підкреслив, що ми можемо забезпечити таке постачання аграрної продукції, яке точно гарантує безпеку Африці, безпеку Азії», — додав він.

Володимир Зеленський розповів і про зустріч з Беном Стіллером — відомим актором і посланцем доброї волі ООН, який опікується допомогою переселенцям і біженцям. Актор відвідав Львів, а потім і Києв.

«росія дуже нервово сприймає нашу активність. Знову обстріли Харкова, Одеси, знову — спроби жорстоких наступальних дій на Донбасі. Це — зло, яке можна заспокоїти тільки на полі бою. Захищаємо Лисичанськ, Сєвєродонецьк. Увесь цей регіон — найскладніший, там найважчі бої. Але там наші міцні хлопці й дівчата. Окупанти отримують відповіді на свої дії проти нас. Вдячний армії й розвідці, які це забезпечують», — зазначив президент.

Володимир Зеленський також підписав указ про нагородження наших захисників і захисниць. 220 учасників бойових дій відзначені державними нагородами. 27 із них — посмертно. «Вічна памʼять усім, хто віддав життя за Україну! Вічна слава всім, хто захищає нашу державу!» — сказав він.

Раніше Володимир Зеленський назвав поточний тиждень «історичним» — Україна, якій Єврокомісія рекомендувала надати статус кандидата у члені ЄС, очікує на затвердження цього статусу.

Фото Офісу президента

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