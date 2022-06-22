Літак зі 126 пасажирами на борту спалахнув після аварійної посадки в Маямі

У міжнародному аеропорту Маямі здійснив аварійну посадку пасажирський літак. На борту лайнера перебували 126 пасажирів та 11 членів екіпажу. Літак належить домініканській авіакомпанії Red Air. Як повідомляють очевидці, у лайнера заклинило шасі.

Екіпажу довелося саджати літак на черево. Лайнер у результаті врізався в радіовежу і спалахнув.

На борту почалася паніка. Пасажири розповідають, що спочатку літак трясся дуже сильно. Потім був страшний удар. Люди кинулися до аварійного виходу.

Пожежники прибули до місця аварії за хвилину після займання лайнера. Насамперед вони почали знімати переляканих пасажирів, які встигли вилізти на крило.

Якимось дивом ніхто не загинув. Адміністрація аеропорту повідомила, що є постраждалі, проте отримані ними травми не є тяжкими.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про авіакатастрофу в США, в якій вижила лише 11-річна дівчинка.

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