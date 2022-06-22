Найнеймовірніший спосіб очистити пожовклу підошву взуття, особливо літнього (відео)

Чимало людей, ймовірно, стикалися з тим, що спроби очистити світлу підошву взуття, особливо літнього, а також кросівок не дають результату — не допомагають ні чистячі засоби, ні спеціальні порошки.



Водночас, блогер Олена Матвєєва знайшла дієвий спосіб вирішити цю проблему, притому без зайвих витрат.

«Я перепробувала багато чого, але нічого не допомагає. Але випробувала цей засіб, і переконалася, що він дуже дієвий, і прибирає навіть сліди від нирок тополі», — запевняє вона.

Видаляти плями Олена пропонує за допомогою медичного препарату димексиду, який є у вільному доступі в аптеках.

Крім взуття, димексид добре очищає пластик. Єдине застереження — працювати у рукавичках, оскільки димексид сушить шкіру.

Олена навіть записала відео, на якому показала порядок використання препарату для очищення взуття.

Нагадаємо, раніше блогер розповіла, як просто і легко можна відмити жир, бруд і нагар навіть із дуже забрудненої сковороди .

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