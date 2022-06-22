34.60 / 35.45 36.21 / 37.39
Київ: +13
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Клуб споживачів

Найнеймовірніший спосіб очистити пожовклу підошву взуття, особливо літнього (відео)

10:06 22 червня 2022
Пожовкла підошва

Чимало людей, ймовірно, стикалися з тим, що спроби очистити світлу підошву взуття, особливо літнього, а також кросівок не дають результату — не допомагають ні чистячі засоби, ні спеціальні порошки.

Водночас, блогер Олена Матвєєва знайшла дієвий спосіб вирішити цю проблему, притому без зайвих витрат.

«Я перепробувала багато чого, але нічого не допомагає. Але випробувала цей засіб, і переконалася, що він дуже дієвий, і прибирає навіть сліди від нирок тополі», — запевняє вона.

Видаляти плями Олена пропонує за допомогою медичного препарату димексиду, який є у вільному доступі в аптеках.

Крім взуття, димексид добре очищає пластик. Єдине застереження — працювати у рукавичках, оскільки димексид сушить шкіру.

Олена навіть записала відео, на якому показала порядок використання препарату для очищення взуття.

Нагадаємо, раніше блогер розповіла, як просто і легко можна відмити жир, бруд і нагар навіть із дуже забрудненої сковороди .

355

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх смаколиків, коли спробували його

пенсія багатія

Підвищення пенсій у липні: чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Саманта Фокс та Лінда Олсен

Поп-зірка 80-х Саманта Фокс зіграла весілля із голландською моделлю

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.