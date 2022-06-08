Мало хто знає цей «ледачий» спосіб очищення сантехніки: потрібно всього 2 інгредієнти, які є у кожному будинку (відео)

Часто багато людей намагаються відкладати «на потім» прибирання та очищення сантехніки як не найприємніший і витратний за часом захід. У той же час відома блогер Олена Матвєєва вважає, що знайти час для вирішення цього завдання можна легко і просто — якщо застосувати засіб, який пропонує виготовити самостійно.

«Друзі, найпростіший спосіб очищення сантехніки, наносимо та займаємося своїми справами, а засіб працює. Нічого купувати не потрібно, засіб складається з двох інгредієнтів, які є в кожному домі», — каже Олена у відео на своєму youtube-каналі.

Сама Олена Матвєєва наносить цю суміш на сантехніку перед відходом на роботу, а повертаючись додому, просто змиває її — і отримує в результаті чисту ванну або раковину.

Для приготування диво-засобу знадобиться лише два інгредієнти — сода та лимонна кислота.

Нагадаємо, блогер не обмежується порадами з домоводавства, і ділиться також іншими корисними лайфхаками — наприклад, як виготовити «домашній» диво-засіб від мух та комарів.

Фото takprosto. cc/

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