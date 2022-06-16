Ви навіть не уявляєте, що відмити жир, бруд та нагар із сильно забрудненою сковороди можна так легко та просто! (відео)

Іноді господині стикаються з необхідністю відмити стінки і начинки сковороди, але їх зупиняє той факт, що жорстка металева щітка може подряпати дорогий посуд, через що на ньому з'являться мікротріщини, та інші дефекти, що ведуть до передчасного зношування.

Але із цієї ситуації є досить простий вихід, вважає блогер Олена Матвєєва.

«Цей спосіб без будь-яких втручань з боку, і він порівняно недорогий», — вважає вона.

Суть рішення Олени — у використанні найдешевшої таблетки для посудомийної машини. Її потрібно роздавати у ступці та залити звичайною водою.

Також у цю воду можна покласти забруднені ложки, вилки, ножі і т.д. — це дозволить зробити процедуру ще ефективнішою.

Що робити далі для усунення бруду дивіться в продовженні відео.

Нагадаємо, раніше в мережі розповіли про копійчаний засіб, здатний видалити найстійкіший жир і нагар, які не по зубах побутової хімії.

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