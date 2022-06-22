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Україна

До пекла вирушили ще 130 рашистів: названо втрати ворога за минулу добу

10:25 22 червня 2022
Гаубиця М777

Російські окупанти в Україні втратили минулої доби ще близько 130 військових убитими.

Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ .

Загалом втрати ворога з початку нападу на нашу країну склали:

  • особового складу — близько 34230 осіб (+130 за минулу добу);
  • бойових броньованих машин — 3614 (+8 за добу);
  • автомобільної техніки та автоцистерн — 2543 (+6), а також велика кількість одиниць іншої техніки.
Інфографіка Генштабу ЗСУ

За даними Генштабу, найбільші втрати противник зазнав на Слов'янському, Бахмутському та Авдіївському напрямках.

Надалі втрати ворога багаторазово збільшуватимуться, оскільки українські захисники все більш уміло використовують американські гаубиці М777, «насипаючи» окупантам сотні снарядів 155-го калібру.

«Всі артилеристи, як один кажуть, що працювати на такому озброєнні їм подобається, особливо тішить точність вогневої поразки за цілями» , — повідомили у Генштабі.

Нагадаємо, за словами президента Зеленського, зараз українська армія посилює захист у Луганській області — там справді все дуже жорстко. Окрім того, окупанти дуже серйозно тиснуть і на Донецькому напрямку. На півдні наші воїни користуються максимальною концентрацією підрозділів ворога на Донбасі і поступово звільняють Херсонську область.

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