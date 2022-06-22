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Україна

Ворог готує наступ на Слов’янськ, але ЗСУ успішно знищують його живу силу та техніку, — Генштаб

8:41 22 червня 2022
На передовій

Розпочалася вже 119 година героїчного протистояння Української нації російському воєнному вторгненню. Ворог проводить повітряну розвідку на Харківщині з метою виявлення місць дислокації наших військ та здійснює інтенсивні артилерійські обстріли українських позицій поблизу Харкова, Старого Салтова, Рубіжного та Чепіля.

Проте, як повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, найзапекліші бої нині тривають на Слав'янському напрямку, де оккупанти здійснюють систематичний вогневий вплив з метою створення умов для відновлення наступу на місто Слов'янськ, намагаються штурмувати і здійснюють вогневе ураження із реактивних систем залпового вогню неподалік Нової Дмитрівки, Осинівки, Курульки, Іванівки та Адамівки.

Також ворог намагається встановити повний контроль над містом Сєвєродонецьк, блокувати підрозділи Сил оборони в районах населених пунктів Борівське та Воронове, і бойові дії там тривають. А на напрямку Миронівка — Семигір'я ЗСУ відбили штурм у напрямку Вуглегірської ТЕС і зупинили настання у напрямку Молодіжне — Катеринівка.

У той же час ударні групи українських штурмовиків та бомбардувальників, під прикриттям винищувачів, здійснюють авіаудари за враженими позиціями. Ліквідовано близько 10 бойових броньованих машин, живу силу противника та знищено кілька складів боєприпасів. Успішно продовжує бойову роботу і наша артилерія.

Нагадаємо, президент Зеленський повідомив про «важке» підписання указів про посмертне нагородження наших героїв, які поклали голови на полі бою.

Фото Генштабу ЗСУ

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