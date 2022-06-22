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Щонайменше тисяча загиблих: в Афганістані стався жахливий землетрус

15:58 22 червня 2022
Наслідки землетрусу в Афганістані

Вночі 22 червня в Афганістані стався землетрус магнітудою 6,1 балів. Особливо постраждала східна провінція Пактіка. Американські сейсмологи повідомляють, що основний поштовх був на глибині близько 51 км. Епіцентр землетрусу зафіксований приблизно за 44 кілометри від міста Хост на південному сході Афганістану.

Загинули щонайменше 1000 людей. Ще як мінімум 1500 дістали поранення. І ці жахливі цифри не є остаточними. Число жертв зростатиме.

«Деякі селища знаходяться у віддалених гірських районах, так що на з'ясування всіх деталей потрібен час» , — заявив журналістам представник Міністерства внутрішніх справ Афганістану Салахуддін Аюбі.

Велика кількість жертв пояснюється тим, що землетрус стався глибокої ночі. Люди міцно спали. Катастрофа застала їх зненацька. До того ж у сільських районах країни практично немає капітальних споруд. Переважна більшість житлових будинків тут будується із глини прямо на землі без жодного фундаменту.

Афганістан розташований у зоні із підвищеною сейсмічною активністю. Землетруси тут трапляються досить часто. Так, у січні близько 30 людей загинули в провінції Багдіс на кордоні з Туркменістаном.

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