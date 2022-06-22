Прославляв путіна, гиві та захарченка: на Прикарпатті викрили антиукраїнського агітатора

Українські правоохоронці викрили колишнього радянського офіцера, який активно розповсюджував у забороненій соціальній мережі матеріали російської пропаганди. У них українців називали фашистами та нацистами, а росіян — визволителями.

Про це повідомили у Службі безпеки України в Івано-Франківській області .

Скрін профілю в соцмережі

За даними спецслужби, чоловік народився в Україні, має українське громадянство та проживає в Івано-Франківську вже близько тридцяти років. Однак це не завадило йому бути прихильником ідей «російського світу» та прихильником російської армії та особисто володимира путіна.

Викритий офіцер виявився членом групи фанів путіна

«У своєму профілі в соціальній мережі він розміщував повідомлення на підтримку окупації України, з героїзацією російських воїнів, вихвалянням представників окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань типу захарченка та „гіві“ тощо. Експертиза підтвердила, що матеріали, що поширюються ним, підпадають під ст. 436−2 Кримінального кодексу України», — розповіли у СБУ.

Ще одне красномовне свідчення для суду

Українцю оголосили підозру у розповсюдженні матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України, уславлення її учасників. Тепер йому «світить» обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без нього.

Нагадаємо, напередодні СБУ виявила російського «крота» у Кабміні.

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