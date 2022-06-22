Прославляв путіна, гиві та захарченка: на Прикарпатті викрили антиукраїнського агітатора
Українські правоохоронці викрили колишнього радянського офіцера, який активно розповсюджував у забороненій соціальній мережі матеріали російської пропаганди. У них українців називали фашистами та нацистами, а росіян — визволителями.
Про це повідомили у Службі безпеки України в Івано-Франківській області .
За даними спецслужби, чоловік народився в Україні, має українське громадянство та проживає в Івано-Франківську вже близько тридцяти років. Однак це не завадило йому бути прихильником ідей «російського світу» та прихильником російської армії та особисто володимира путіна.
«У своєму профілі в соціальній мережі він розміщував повідомлення на підтримку окупації України, з героїзацією російських воїнів, вихвалянням представників окупаційної адміністрації та незаконних збройних формувань типу захарченка та „гіві“ тощо. Експертиза підтвердила, що матеріали, що поширюються ним, підпадають під ст. 436−2 Кримінального кодексу України», — розповіли у СБУ.
Українцю оголосили підозру у розповсюдженні матеріалів, у яких міститься виправдання, визнання правомірної збройної агресії російської федерації проти України, уславлення її учасників. Тепер йому «світить» обмеження волі строком до п'яти років або позбавлення волі на той самий термін, з конфіскацією майна або без нього.
Нагадаємо, напередодні СБУ виявила російського «крота» у Кабміні.648
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