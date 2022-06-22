Справа МН17 в Гаазі: стало відомо про ймовірний вирок причетним до катастрофи літака Boeing 777

Гаазький окружний суд закінчив слухання справи про катастрофу літака рейсу МН17 та оголосив перерву до вересня. Катастрофа Boeing 777, яка сталась у липні 2014 року та забрала життя 298 осіб, увійшла до десяти найбільших авіатрощ за всю історію. У вбивстві пасажирів та екіпажу рейсу МН17 прокуратура Нідерландів звинуватила трьох росіян та одного проросійського українця. Це Ігор Гіркін-Стрєлков, тодішній так званий «міністр оборони «днр» (громадянин рф), Сергій Дубінський, підлеглий Стрєлкова, генерал-майор російської армії, Олег Пулатов, підлеглий Дубінського, Леонід Харченко, керував одним із підрозділів так званого «гру днр» та разом із Пулатовим супроводжував «Бук» (громадянин України). Підсудних оголосили у міжнародний розшук. Прокуратура визнає: слідству не вдалося встановити, хто направив ракетний комплекс в Україну та хто стріляв. Проте є докази причетності 4-х людей, які, бувши при командуванні «днр», заявляли про потребу в ЗРК, отримали ракетний комплекс від росії та використали у військових цілях.

«Щодо останнього судового засідання, то Генпрокуратура вимагає довічних термінів для підсудних, — коментує справу юристка кримінальної практики Наталія Баранова. — Адвокати ж захисту хочуть виправдувального вироку, бо вважають розслідування надто одностороннім. Позиція захисту: немає впевненості в тому, що MH17 був збитий російською ракетою і Пулатов до цього не причетний. Якщо Окружний суд Гааги визнає підсудних винними, ймовірно, їм може загрожувати пожиттєве ув'язнення. Проте складнішим є процес реального виконання покарання. Навіть при наявності обвинувального вироку росія добровільно не видасть винних. Більшість країн не видає своїх злочинців, навіть якщо вони дійсно вчинили злочин. Цей принцип прописаний багатьма конституціями країн, зокрема і конституцією рф. Обов’язковою може бути передача, тільки якщо між державами є договір про видачу або конвенція. Як ми знаємо, росія не дотримується жодних договорів, нівелює будь-які міжнародні домовленості. Крім того, свою причетність до злочину не визнає. Вірогідно, ніколи не погодиться на екстрадицію. При цьому оголошені в міжнародний розшук, вони можуть бути затримані іншою країною у разі, якщо покинуть територію рф».

Суд може винести рішення в один із трьох днів — 22 вересня, 17 листопада або 15 грудня 2022 року.

Раніше повідомлялося, що захист обвинуваченого у справі МН-17 визнав присутність російських військових на Донбасі.

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