Знайдений у калюжі крові: пострілом у голову поранено охоронця путіна, який носив ядерну валізку

Таємничий полковник Вадим Зимін, який носив ядерну валізку президентів росії, був знайдений застреленим на кухні власної квартири в Красногорську Московської області.

Про це з посиланням на Mirror пише МК.

Зараз 53-річний Вадим Зимін нібито перебуває у важкому стані в реанімації.

Зіміна виявив його брат, який, як повідомляється, знайшов полковника в понеділок, 20 червня. Зимін лежав у калюжі крові з пораненням у голову, а біля його тіла знаходився травматичний пістолет Іж-79−9Т.

Полковник ФСБ Зимін свого часу відповідав за валізу з так званою «червоною кнопкою» — пристроєм, який повинен привести до запуску ядерну зброю. Цю роль він виконував ще при колишньому президентові Борисові Єльцинові. Після чого продовжив працювати в службі безпеки, дослужившись до звання полковника при путіні.

Відомо також, що Зимін перебував під домашнім арештом у карній справі, винуватість в якій категорично відкидав.

Ця досить загадкова подія стала однією з цілої низки таємничих смертей чиновників найвищого рангу. З того моменту, як російські війська почали готуватися до повномасштабної війни в Україні, у росії почалася низка загадкових смертей магнатів та провідних бізнесменів, пов'язаних із нафтовим бізнесом. Деякі з них були жорстоко вбиті разом із дружинами та неповнолітніми дітьми.

Варто також звернути увагу на той факт, що зі своїми охоронцями путін перебуває в особливих відносинах і особливо відданих призначає на різні відповідальні пости.

Так колишнім тілоохоронцем російського диктатора був Євген Зінічев, який отримав посаду очільника МНС. Зінічев загинув за загадкових обставин. А на його місце путін призначив іншого свого охоронця — Олександра Куренкова.

758

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter