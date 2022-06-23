З 1 липня в Україні зросте прожитковий мінімум: як це позначиться на розмірі пенсії

В Україні 1 липня заплановано збільшення прожиткового мінімуму, у тому числі й для людей, які втратили працездатність. Цей показник враховують під час розрахунку пенсійних виплат деяким категоріям пенсіонерів.

Так, прожитковий мінімум для тих, хто втратив працездатність, збільшиться з 1934 гривень до 2027 гривень. До цього показника, зокрема, «прив'язані» мінімальні та максимальні пенсійні виплати.

«Мінімалку», яка еквівалентна цьому прожитковому мінімуму, збільшать на 93 гривні, вона становитиме 2027 гривень, а «максималку», яка дорівнює десятикратному розміру показника, — на 930 гривень, вона становитиме 20270 гривень.

Наступне підвищення прожиткового мінімуму планується 1 грудня 2022 року — до 2093 гривень. Відповідно має збільшитися мінімальна та максимальна пенсія. До кінця цього року заплановано ще кілька етапів підвищення пенсій для різних категорій українців.

Фото Pixabay

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