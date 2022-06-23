Очільник Міністерства з розвитку інформаційних технологій і комунікацій Республіки Узбекистан Шерзод Шерматов зустрівся із Сергієм Токарєвим — головою інвестиційного фонду Reface and Roosh Ventures та інвестором державного українського сервісу Diia City. Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства, передає «ДС».

«Зустріч відбулася в Нью-Йорку. Сторони обговорили створення сприятливого бізнес-середовища для IT-компаній Узбекистану та проведення «Тижня ІКТ». Шерматов також розповів Токарєву про IT-хаб в Узбекистані, партнером цього проєкту виступає російський «Мегафон», — пише «ДС».

Видання нагадує, що Узбекистан — важливий політичний та економічний партнер росії. У 2021 році торговельний оборот Узбекистану з росією становив 7,5 мільярда доларів, показавши річне зростання на 32,8%. За підсумками року росія посіла перше місце серед крупних країн-партнерів з часткою в загальному обсязі зовнішньоторговельного обороту Узбекистану в 17,9%. З 2017 року діє угода Узбекистану та росії про ядерне співробітництво. В рамках угоди у 2022 році сторони планують будувати АЕС.

Відповідно до звітів Human Rights Watch та ООН, в Узбекистані одна з найгірших ситуацій у світі із правами людини. Найбільш розповсюдженими порушеннями прав людини є катування, довільні арешти, обмеження свободи віросповідання, свободи слова та зібрань. У 2021-му Держдеп США опублікував звіт, що засвідчив високий рівень торгівлі людьми в Узбекистані. Мова, зокрема, про продаж дівчат та жінок в сексуальне рабство за кордон, а чоловіків — для примусових робіт у будівництві та промисловості. Досі поширеною є практика залучення дітей шкільного віку для виконання робіт за збору бавовни.

Як повідомляло «РБК-Україна», у Токарєва є паспорт громадянина росії, активи та ігорний бізнес на території країни-агресора.

«З 2016 року він 172 рази літав до Москви, а також незаконно відвідував тимчасово окупований Крим. Батько Токарєва Олександр Васильович Токарєв входить до складу опікунської ради російського Міждержавного союзу міст-героїв. Цей орган заснований у 2004 році для „інтеграції росії, України, Білорусі та невизнаної Абхазії“. Раду очолює Павло Бородін — соратник Анатолія Чубайса, який вважається покровителем Путіна на початку його президентства», — йшлося у публікації.

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