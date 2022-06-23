Європа не може бути залежною від країни, яка не поважає міжнародний правопорядок, і має покінчити з залежністю від російських енергоресурсів. Це включає також зупинку російського газопроводу «Північний потік — 1». Таку заяву зробив депутат парламенту Фінляндії, член комітету з питань оборони Андерс Адлеркрейц.

«Вже давно стало очевидним, що енергетика для росії — це більше, ніж бізнес і джерело доходів. Вона використовувала власну владу над енергопотоками й раніше, що було видно під час ухвалення рішень щодо газопроводу „Північний потік — 2“. Тоді я критикував це рішення, але багато країн не хотіли тоді розглядати проблему інакше, ніж в екологічному розрізі. Жорстокий напад на Україну призвів до швидкої зміни думок у цьому питанні», — заявив політик.

«Все просто ми не можемо залежати від країни, яка не поважає міжнародний правопорядок. Європа має покінчити із залежністю від російських енергоресурсів будь-яких типів. Це включає й закриття «Північного потоку — 1», — підсумував Андрес Адлеркрейц.

Із закликами зупинити російський газопровід «Північний потік-1» виступили також депутати Європейського парламенту від Німеччини, Франції та Нідерландів, а також парламентарі у низці європейських столиць, зокрема у Берліні.

Представник Німеччини в Європарламенті, член Християнсько-демократичного союзу Німеччини Міхаель Галер заявив, що ЄС не повинен віддавати рф прерогативу в питанні постачання газу, оскільки низці країн росією вже було зупинено постачання, і повинен в односторонньому порядку зупинити російський трубопровід «Північний потік — 1 «.

Депутат Європейського парламенту від Франції Рафаель Глюксманн заявив, що «Північний потік — 1» був побудований в рамках підготовки до тих агресивних дій рф у Європі, які зараз відбуваються, а також для посилення залежності ЄС від росії та відходу від залежності від транзиту через Україну та Білорусь. Глюксманн також зазначив, що газопровід «Північний потік — 1» має бути зупинено, а Європа — прийти до повного енергетичного ембарго щодо росії, включно з газом.

Представник Нідерландів у Європарламенті Софі інт Велд (партія D66/група «Оновлюючи Європу») заявила, що у короткостроковій перспективі Європа має бути повністю звільнена від російського газу та нафти. Вона підкреслила, що імпорт газу через газопровід «Північний потік-1» має бути обмежений у найкоротші терміни, а всі енергоресурси, що постачаються, повинні бути обкладені високими тарифами.

Своєю чергою депутат Бундестагу від «Зелених» Робін Вагнер зазначив, що Німеччина вже веде роботу для досягнення незалежності від російського газу, будуючи термінали СПГ (скрапленого природного газу) та укладаючи нові контракти на постачання. За його словами, метою Німеччини має стати якнайшвидша зупинка імпорту газу через «Північний потік-1».

У Сенаті Франції сенатор Гійом Гонтар заявив, що міжнародне співтовариство має продовжувати тиск на росію всіма можливими способами, незважаючи на збитки для економіки західних держав. За його словами, поки Європа залежна від російського газу у кремля залишається інструмент тиску і російський газопровід «Північний потік — 1» має бути зупинено.

У парламенті Великобританії член Палати Лордів лорд Мехнад Десаї заявив, що одним з інструментів, який може та має використовувати Європейський союз для зупинення війни росії проти України та забезпечення недоторканності українських кордонів, є зупинка газопроводу «Північний потік-1».

Також голова комітету із закордонних справ Парламенту Естонії Марко Міхельсон зазначив, що збереження газового транзиту через Україну є доцільним інструментом запобігання ескалації воєнних дій у Європі. Він вважає, що Європейський союз має покінчити із залежністю від російських енергоресурсів, газопровід «Північний потік — 1» має бути зупинено.

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