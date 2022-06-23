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Суспільство та люди

Українські сім'ї з новонародженими дітьми отримають благодійну допомогу: як її оформити

18:29 23 червня 2022
Ніжки дитини

Молоді батьки, які віднедавно знов можуть користуватися сервісами «єМалятко», можуть отримати благодійну допомогу.

Як повідомляє social.com.ua, в Україні стартує благодійний проєкт для підтримки сімей з новонародженими дітьми, запущений фондом BGV Charity Fund спільно з німецькими донорами.

У рамках проєкту батькам новонароджених роздадуть 10 тисяч наборів з необхідними для малюків товарами: дитячим одягом (боді, ромперами, шкарпетками та головними уборами), чоловічками-спальниками для новонароджених, підгузками, пляшечками, сосками, килимками для пеленання, пелюшками, засобами для догляду за шкірою малюка та мами, гігієнічними засобами (прокладками, вологими серветками та вологими рушничками), а також дитячим харчуванням та смаколиками для мам.

Набір може отримати мама чи тато новонародженої дитини з будь-якої області та населеного пункту України. Вік дитини на момент подачі заявки на отримання набору не має бути більшим за два місяця, оскільки всі товари в наборі передбачені саме для дітей вікової категорії 0−2 місяці.

Допомога надається в кількості один набір для одного новонародженого. Тому, наприклад, сім’я з двійнятами може подати заявку на отримання двох наборів.

Для того, щоб отримати набір, потрібно заповнити заявку на сайті фонду. В ній потрібно вказати інформацію про себе та дитину, контакти, дані для відправлення набору «Новою поштою», а також додати фото чи скан-копії необхідних документів — свідоцтва про народження дитини та ID одного з батьків (обидві сторони) або паспорта (перша, друга сторінка та сторінка з реєстрацією).

Заявку розглядають протягом тижня. В разі її схвалення речі для мами та малюка надійшлють безкоштовно на відділення «Нової пошти».

Нагадаємо, що під час воєнного стану молодим батькам дозволити витрачати грошову компенсацію за «бебі-бокс» на будь-які потреби, а не лише на дитячі.

Фото Pixabay

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