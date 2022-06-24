У росії розбився військовий літак Іл-76: відео з місця катастрофи

Вранці 24 червня у Рязанській області розбився російський військово-транспортний літак Іл-76. На борту було дев'ять осіб. Влада офіційно підтвердила загибель чотирьох. Ще п'ятеро госпіталізовані із травмами середнього ступеня тяжкості.

За даними російських ЗМІ, Іл-76 летів з Оренбурга до Білгорода, а в Рязані мав зробити дозаправку. Літак здійснив жорстку посадку в полі в районі Михайлівського шосе, неподалік житлових будинків. У нього виявився несправним двигун. Із місцевих мешканців ніхто не постраждав. Після падіння почалася пожежа, руйнувань на землі немає.

Міноборони Росії стверджує, що політ був навчально-тренувальним. Жодного вантажу на борту Іл-76 нібито не було.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли про жорстку посадку пасажирського літака в аеропорту Майамі.

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