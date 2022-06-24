У центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт: де обмежать рух транспорту

У центрі Києва вкотре провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі.

Цього разу інцидент стався на вулиці Петлюри, повідомили у КМДА .

«У зв'язку з аварією на водопровідній мережі сталося просідання та провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло ґрунт», — йдеться у повідомленні.

Рух транспорту на перехресті вул. Петлюри та вул. Саксаганського частково обмежено.

Комунальники розпочали прибирання вулиці. Також на місці працює аварійна служба «Київводоканалу».

Нагадаємо, раніше під час провалу аналогічного асфальту, але у центрі Києва, під ним виявили підвал садиби початку ХІХ століття.

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