У центрі Києва через аварію водопроводу провалився асфальт: де обмежать рух транспорту
У центрі Києва вкотре провалився асфальт через аварію на водопровідній мережі.
Цього разу інцидент стався на вулиці Петлюри, повідомили у КМДА .
«У зв'язку з аварією на водопровідній мережі сталося просідання та провал асфальтового покриття. На проїжджу частину винесло ґрунт», — йдеться у повідомленні.
Рух транспорту на перехресті вул. Петлюри та вул. Саксаганського частково обмежено.
Комунальники розпочали прибирання вулиці. Також на місці працює аварійна служба «Київводоканалу».
Нагадаємо, раніше під час провалу аналогічного асфальту, але у центрі Києва, під ним виявили підвал садиби початку ХІХ століття.210
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