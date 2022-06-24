У Херсоні підірвали відомого зрадника-колаборанта, однопартійця Шарія

У тимчасово окупованому Херсоні, де російські фашисти продовжують підготовку до псевдореферендуму, підірвали автомобіль одного з найвідоміших місцевих колаборантів, члена «Нової Русі» та забороненої політсили «Партії Шарія» Дмитра Савлученка.

Про це повідомив у своєму Telegram український журналіст Денис Казанський, а також агентство ТАРС .

За даними російського видання, на місці вибуху знаходяться два обгорілі автомобілі, а сама ділянка оточена.

На місці вибуху

На місці працюють вибухотехніки, що перевіряють територію.

Крім того, внаслідок вибуху автомобіля вибиті вікна у чотириповерховому будинку, біля якого стався інцидент.

2014 року Дмитро Савлученко був активістом на мітингах за «російську весну». Засновник молодіжної організації «Нова Русь». Після окупації Херсона завідував молоддю та спортом в «адміністрації» окупантів.

Через годину після події окупаційна адміністрація підтвердила у коментарі пропагандистському ресурсу смерть колаборанта.

Крім того, радник голови Херсонського ОВА Сергій Хлань заявив, що зрадника вранці висадили в повітря в одному з дворів Херсона.

«У наших партизанів ще одна перемога — вбито „начальника“ Департаменту сім'ї, молоді та спорту окупаційної „Херсонської ВДА“ Дмитра Савлученка», — написав він у Facebook.

Нагадаємо, раніше у знаменитій Чорнобаївці на Херсонщині партизани підірвали підірвали машину місцевого гауляйтера Турулєва.

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