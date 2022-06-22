У Чорнобаївці підірвали машину місцевого гауляйтера, він сам поранений (відео)

У Херсонській області, де окупанти все ще готують свій «референдум», невідомі підірвали автомобіль колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік загарбників, Юрія Турульова.

Про це у середу, 22 червня, повідомив народний депутат та радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, пише «Укрінформ» .

Внаслідок інциденту, що стався на одній із вулиць Чорнобаївки, колаборант отримав легкі поранення.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, спрацював фугасний снаряд.

За його словами, внаслідок надзвичайної події екс-керівник автостанції, а нині представник так званої "нової влади" не постраждав.

"Підірвано його машину, але колаборант не постраждав", - йдеться в тексті повідомлення.

У той же час росЗМІ вже встигли написати, що на колаборанта Турулєва, якого ще 5 травня було призначено окупантами "головою військово-цивільної адміністрації Чорнобаївки", було скоєно замах. Він отримав легкі поранення, після чого був госпіталізований до лікарні.

Також у мережі ходять чутки, що у місті Гола Пристань на Херсонщині (також тимчасово окуповано) підірвали авто та нібито навіть ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Поки що підтвердження цьому немає.

Нагадаємо, раніше у Херсоні підірвали одного з ключових зрадників-колаборантів — начальника місцевого СІЗО.

Фото із соцмереж

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