34.63 / 35.44 36.25 / 37.37
Київ: +17
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Події

У Чорнобаївці підірвали машину місцевого гауляйтера, він сам поранений (відео)

18:17 22 червня 2022
Юрій Турулєв

У Херсонській області, де окупанти все ще готують свій «референдум», невідомі підірвали автомобіль колишнього керівника місцевої автостанції, який перейшов на бік загарбників, Юрія Турульова.

Про це у середу, 22 червня, повідомив народний депутат та радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань, пише «Укрінформ» .

Внаслідок інциденту, що стався на одній із вулиць Чорнобаївки, колаборант отримав легкі поранення.

Як зазначив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко, спрацював фугасний снаряд.

 

За його словами, внаслідок надзвичайної події екс-керівник автостанції, а нині представник так званої "нової влади" не постраждав.

"Підірвано його машину, але колаборант не постраждав", - йдеться в тексті повідомлення.

У той же час росЗМІ вже встигли написати, що на колаборанта Турулєва, якого ще 5 травня було призначено окупантами "головою військово-цивільної адміністрації Чорнобаївки", було скоєно замах. Він отримав легкі поранення, після чого був госпіталізований до лікарні.

Також у мережі ходять чутки, що у місті Гола Пристань на Херсонщині (також тимчасово окуповано) підірвали авто та нібито навіть ліквідували нардепа-зрадника Олексія Ковальова. Поки що підтвердження цьому немає.

 

Нагадаємо, раніше у Херсоні підірвали одного з ключових зрадників-колаборантів — начальника місцевого СІЗО.

Фото із соцмереж

1187

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Капустяні грядки

Капніть пару крапель цього засобу, і на капусті зовсім не буде шкідників: ні попелиці, ні совок, ні довгоносиків (відео)

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх частування, коли його спробували

«Диво-пиріг» від Людмили Борщ: гості відмовилися від усіх смаколиків, коли спробували його

пенсія багатія

Підвищення пенсій у липні: чому більшість пенсіонерів залишаться за межею бідності

Пенсії

З липня деякі українці отримуватимуть пенсію у 20 тисяч гривень: кого це стосується

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2022 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.